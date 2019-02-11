إليسا تسافر إلى بروكسل لإجراء عملية جراحية

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أخطرت الفنانة إليسا، جمهورها بسفرها إلى بروكسل فى جملة عبر تغريدة كتبت فيها "أحزم حقائبى إلى بروكسل"، وذلك بعدما كانت قد أعلنت سابقًا أنها تستعد للسفرفى فبراير للخضوع لعملية جراحية فى يدها بسبب تورمها وتراكم المياه فى جسمها نتيجة علاجها من سرطان الثدى.
جدير بالذكر أن آخر حفلات إليسا فى القرية العالمية فى دبى، حيث التقت جمهورها هناك بعد مرور أكثر من عام على إحيائها حفلًا فى المكان نفسه، وتعرضت حينها لوعكة صحية أدت إلى سقوطها أرضًا بعد فقدانها الوعى.
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