شاهد.. صابر الرباعي يطرح أين أذهب

كتب - أحمد عمرو:

طرح النجم صابر الرباعي، أغنيته الجديدة "أين أذهب"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و من المقرر أن يتم عرضه غدا علي هيئة فيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار

قباني، وألحان طلال، وتوزيع يحيى الموجي.

يذكر أن المطرب التونسي صابر الرباعي يستعد لإحياء حفل عيد الحب، يوم الجمعة الموافق 15 فبراير من الشهر

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الجاري، في "مونتريال" ومن المقرر أن يشدو خلال الحفل باقة من أروع أغنياته القديمة والحديثة، منها "عزة نفسى، غلطان، جرحى ما شفى، عز الحبايب، ياللى جمالك، ع اللى جرى، أمى، ضاقت بك، بنتخلق، خلص تارك، أتحدى العالم، سيدى منصور، وبرشا برشا".



