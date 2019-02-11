شاهد.. صابر الرباعي يطرح أين أذهب

طرح النجم صابر الرباعي، أغنيته الجديدة "أين أذهب"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و من المقرر أن يتم عرضه غدا علي هيئة فيديو كليب، والأغنية من كلمات نزارقباني، وألحان طلال، وتوزيع يحيى الموجي.
يذكر أن المطرب التونسي صابر الرباعي يستعد لإحياء حفل عيد الحب، يوم الجمعة الموافق 15 فبراير من الشهر
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