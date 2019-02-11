الخميس.. راغب علامة ضيف حكايات لطيفة

المطرب اللبناني راغب علامة

كتبت - مي صادق

تستضيف المطربة التونسية لطيفة، في ثاني حلقات برنامجها "حكايات لطيفة"، المطرب اللبناني راغب علامة، وذلك على شاشة dmc، في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس

المقبل.ومن المقرر أن يكشف "علامة"، خلال اللقاء، عن العديد من المفاجآت وكواليس أعماله الفنية، بالإضافة إلى غنائه بعضالأغاني بجانب المطربة التونسية لطيفة.جدير بالذكر أن "حكايات لطيفة" من إخراج أكرم فاروق، وقام على إنتاجه وليد إمبابي وأحمد أنس الفقي، وقام بالإعداد مصطفى ياسين وأشرف علي وأحمد طه، وإنتاج كونتنت بلاس.