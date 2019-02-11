أحمد جمال يتألق على مسرح «تريانون» بباريس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري أحمد جمال، نجم برنامج «Arab Idol»، حفلًا غنائيًا على مسرح في حفل تريانون بباريس.

أحمد جمال، شارك متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور من الحفل، وعبر عن سعادته بالنجاح الذي حققه الحفل قائلًا: «الحمد لله على نجاح حفلتي في باريس كانت اكتر من رائعة بفضل الله وفضل وجودكم معايا».

وأضاف: «شرف كبير ليا أني أمثل مصر وخصوصًا إحياء ذكرى العندليب عبدالحليم حافظ».

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كما وجه رسالة شكر لكل الجاليات العربية التي شاركت في العمل واعتذر للذين لم يتمكنوا من حضور الحضور بسبب نفاذ التذاكر.

وكان أخر أعمال أحمد جمال فيديو كليب «توكلت على الله»، والذي أطلقه مؤخرًا وحقق نسبة نجاح كبيرة بعد طرحه على “يوتيوب”.

وجاء إطلاق الفيديو كليب بالتزامن مع إعلان أحمد جمال خطوبته على الإعلامية السعودية ديانا الخميس، وذلك بعد قصة حب جمعت بينهما منذ شهور.

أحمد جمال، كشف عن مكان إقامته هو وخطيبته بعد الزواج، قائلًا: «ستقيم معي في مصر وستعمل في مجال بعيد تمامًا عن الإعلام».