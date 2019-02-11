رانيا يوسف عن الفيلم الإباحي المنسوب لها: بنتي شافته وقولتلها حطيه في عين أي حد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن رد فعل ابنتها بعد انتشار الفيديو الإباحي الذي أدعى البعض أنه لها، وما تعرضت له في المدرسة بسببه.

رانيا يوسف، قالت في حوار صحفي لها: «استيقظت في اليوم الذي انتشر فيه الفيلم ووجدت رسائل كثيرة على الواتساب وأرسلوا لي الفيديو، لكن لا أنا ولا خالد يوسف في هذا الفيديو، وضعوا اسمي واسم خالد بناء على فيديوهات سابقة له، ووجدت ابتلاءات على رأسي».

وأضافت: «فتحت الفيديو ولقيت شخص وقح بيقول أوعى تقول إن اللي في الفيديو مش رانيا، حسيت بأن هناك استعباط».

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وتابعت: «ابنتي كلمتني من المدرسة وقالت لي أصحابي قالوا أنك في هذا الفيديو، فسألتها شوفتي الفيديو؟ فردت اه، سألتها البنت دي أنا، قالت لا، فقلت لها حطي الفيديو في عين أي حد يقولك ماما في الفيديو».

وعبرت رانيا عن سعادتها بإحالة النيابة العامة مروّجي الفيديو إلى التحقيق، متمنية أن تحصل على حقها بعد حملة التشويه التي يشنها البعض ضدها.

وعن موقفها من تكرار تجربة الزواج بعد مرور شهور على انفصالها عن المهندس طارق عزب قالت: «لا أعتقد أنني سأتزوج مرة أخرى لأنني خضت التجربة ثلاث مرات من قبل وفشلت».

وكانت رانيا يوسف قد تزوجت في بداية حياتها من المخرج المصري محمد مختار، وانجبت منه ابنتيها،وارتبطت بعد انفصالها عنه بكريم الشبراوي، والذي قام بالنصب عليها وسرقة مجوهراتها واموالها وكان أخر زيجاتها من طارق عزب، والذي انفصلت عنه هي الأخرى.