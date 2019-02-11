ديانا كرازون تعود لزمن السلطانات في حفل زفاف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة الأردنية ديانا كرازون في حفل زفاف خاص أحيته لصالح إحدى العائلات الخليجية، وعلى هامش الحفل، خضعت لجلسة تصوير استعراضية لإطلالتها.

ديانا اختارت فستان مختلف، حمل توقيع مصمم الأزياء فؤاد سركيس، حيث ظهرت في الصور التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في منتهى الأناقة، مرتدية فستان منفوش، مكشوف الصدر، وتزينت بمجوهرات ماسية، في الوقت الذي اسدلت في شعرها الأسود بطريقة ضاعفت جاذبيتها، وهي الطلّة التي منحها عليها الفانز لقب «سلطانة»، متوقعين أن تكون الفنانة قد خطفت الأنظار بإطلالتها من العروس.

يُذكر أن ديانا كرازون طرحت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «يعشق النسوان» من كلمات عمار الحسن، وألحان خالد العبيدي، وتوزيع مثنى لعيسى، وذلك بعد أشهر قليلة من اطلاقها لأغنية «يا وسفه هان» من كلمات محمد الواصف، ألحان سيف عامر، توزيع أمجد يعقوب.

من ناحية أخرى، تستعد ديانا كرازون لاحياء حفل غنائي في مدينة قبرص التركية، يوم 23 فبراير الجاري بفندق Merit royal hotel & casino .