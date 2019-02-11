الكشف عن رسالة اعتراف لميجان ماركل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت وسائل إعلام بريطانية، نص رسالة مسربة أرسلتها الأمريكية ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، إلى والدها توماس ماركل، تعترف فيها أنه حطم قلبها، وتطالبه بالتوقف عن الكذب، وذلك بعد أشهر من الاتهامات والتقارير والخلافات العلنية بينهما.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “ديلي ميل” فقد جاء في نص الرسالة المكونة من 5 صفحات: لقد توسلت إليك لتقبل المساعدة.. أرسلنا شخصا لمنزلك لمساعدتك، وبدلا من أن تتحدث معي لتبلغني بقبولك هذا أو رفضك له، توقفت عن الرد على الهاتف واخترت أن تتحدث فقط لصحف الفضائح.

الممثلة الأمريكية السابقة، أضافت في رسالتها لوالدها: إذا كنت تحبني، كما تقول للصحفيين، أرجوك توقف، أرجوك اتركنا نعيش حياتنا بسلام.. أرجوك توقف عن الكذب، أرجوك توقف عن استغلال علاقتي بزوجي.

رسالة ميجان التي أرسلتها في أغسطس الماضي، ركزت حديثها عن الأمير هاري، وعن الهجوم الذي شنه والدها بحقه عبر وسائل الإعلام، قائلة: تجمعنا كلنا لدعمك وحمايتك منذ اليوم الأول، وأنت تعلم ذلك، لذا أن أسمع بشأن الهجمات التي قمت بشنها على هاري في الصحافة، وهو الذي لم يكن سوى صبورا ولطيفا ومتفهما معك، هذا على الأرجح أكثر ما يؤلمني.

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وفيما يتعلق بأختها غير الشقيقة، سامانثا ماركل، التي شنت حربا لاذعة على ميجان في وسائل الإعلام وحاولت حضور حفل الزفاف ودخول القصر للقائها، بالرغم من أنها لم تكن مدعوة، قالت دوقة “ساسكس” لوالدها: لقد شاهدتني بصمت وأنا أعاني، بسبب الأكاذيب التي صنعتها ابنتك الأخرى، التي بالكاد أعرفها.

سامانثا كانت قد هاجمت ميجان متهمة إياها بتصوير عائلتها وأبيها بصورة سيئة أمام العالم، منتقدة تصريحات سابقة للأمير هاري، قال فيها إن ميجان بدأت تندمج مع عائلته بصورة كبيرة، لتحظى بالجو العائلي الذي لم تنعم به من قبل.

وردت سامانثا على الأمير بتغريدة قالت فيها: في الواقع لديها عائلة كبيرة لطالما ساندتها، مشيرة إلى أن والدتها لم تقم بتربيتها، وإنما والدهما هو من قام بذلك.

وكان توماس قد صرح سابقا أن العائلة الملكية قطعت الاتصال بينه وبين ابنته، بعد بيعه صورا لها للصحافة العالمية، كما كشف عن شجار هاتفي دار بينه وبين الأمير هاري، انتهى بإغلاق سماعة الهاتف في وجه زوج ابنته.