الأمير فيليب يتخلى عن رخصة القيادة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا تزال تبعات حادث السيارة الذي تعرض له الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، يلقي بظلاله على الأسرة الملكية.

الأمير فيليب، تخلى طوعا عن رخصة قيادة السيارة، بعد ضلوعه في حادث تصادم الشهر الماضي، نتج عنه إصابة سيدة وكسر ذراعها.

الأمير البالغ من العمر 97 عاما، كان قد نجا من الحادث دون إصابات عندما انقلبت سيارة من نوع “لاندروفر” كان يقودها على جانبها بعد اصطدامها بسيارة أخرى في 17 يناير الماضي قرب مقاطعة ساندرينغهام في شرق إنجلترا.

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القصر الملكي كان قد أصدر بيانا جاء فيه: بعد تفكير عميق قرر دوق إدنبرة التخلي طوعا عن رخصة القيادة الخاصة به.

وفي السيارة الأخرى، أصيبت السائقة صاحبة الـ 28 عاما، بجروح في الركبة كما أصيبت مرافقتها (45 عاما) بكسر في الرسغ، وكان معهما رضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر.. حيث وقع الحادث عندما كان الأمير فيليب يخرج من طريق فرعي إلى الطريق الرئيسي.

زوج الملكة إليزابيث اعتزل الحياة العامة في عام 2017 رغم أنه يظهر بين الحين والآخر في مناسبات رسمية مع الملكة إليزابيث البالغة من العمر 92 عاما.

يشار إلى أنه لا توجد سن قانونية للتوقف عن القيادة في بريطانيا، لكن يتعين على السائقين فوق 70 عاما تجديد تراخيص القيادة كل ثلاثة أعوام.