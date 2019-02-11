أنجليكا ريفيرا زوجة الرئيس المسكسي السابق تطلب الطلاق.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت أنجليكا ريفيرا، أنها طلبت الطلاق من زوجها الرئيس المكسيكي السابق إنريكي بينيا نييتو البالغ من العمر 52 عاما.

أمجليكا ريفيرا، البالغة من العمر 49 عاما، كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلة: يؤسفنى بشدة هذا الوضع الأليم بالنسبة لي ولأولادي، اليوم كل طاقتي وقوتي وحبي تتركز على أن أظل أما صالحة وأستعيد حياتي ومشواري المهني.

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بينيا نييتو كان قد أنهى فترته الرئاسية التي استمرت ست سنوات في نوفمبر، وتزوج من ريفيرا الممثلة التلفزيونية السابقة في 2010 في حفل مبهر عندما كان حاكما لإحدى الولايات ويتطلع إلى الرئاسة.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” كان هذا ثاني زواج لكليهما كما أن لكليهما أولادا من علاقات سابقة، ولاحقت شائعات الانفصال الوشيك الزوجين وزادت خلال السنة الأخيرة من رئاسة بينيا نييتو على الرغم من نفي مقربين من الأسرة ومن بينهم بنات ريفيرا هذه الادعاءات بوصفها كاذبة.

مجلة اجتماعية مكسيكية، كانت قد نشرت صورا لبينيا نييتو في إسبانيا مع عارضة أزياء مكسيكية شابة؛ مما زاد من تكهنات احتمال انفصال الزوجين.