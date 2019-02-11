هل تنتظر شيرين طفلها الأوّل من حسام حبيب؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: تداولت صفحات عدّة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية خبر حمل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بطفلها الأوّل من زوجها الفنان المصري حسام حبيب.
ورغم أن مواقع إخبارية عدّة أكّدت خبر حمل عبد الوهاب، إلا أنّ الأخيرة وزوجها حبيب لم يعلّقا على الأمر لا بالتأكيد ولا بالنفي، في انتظار تعليقهما.
وكانت شيرين عبد الوهاب قد احتفلت بزواجها من حسام حبيب يوم 7 نيسان/أبريل من عام 2018 المنصرم في حفل بسيط حضره عدد من أصدقائهما المقربين.
الجدير ذكره أن شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرًا فيديو كليب “حبه جنة” ويشاركها في بطولته حسام حبيب.
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