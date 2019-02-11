ريتشارد غير يستقبل طفله الثاني عن عمر 69 عامًا

متابعة بتجــــــــــــــرد: استقبل الممثل الأميركي الشهير ريتشارد غير مولوده الثاني عن عمر 69 عاماً وهو طفله الأول من زوجته الإعلامية الإسبانية أليخاندرا سيلفا.
وكانت صحيفة “هولا” الإسبانية قد نقلت خبر ولادة طفل ريتشارد وسيلفا (36 عاماً) وذكرت أن الولادة قد تمّت “منذ بضعة أيام”.
من جهة أخرى، لم يكشف الزوجان اللذان تزوجا العام الماضي عن اسم ابنهما، وكانا قد أعلنا نبأ الحمل في أيلول /سبتمبر الماضي.
ويشار إلى أن ريتشارد هو والد لشاب يبلغ من العمر 18 عاماً من زوجته السابقة كاري لويل، فيما أليخاندرا هي والدة لولد عمره 5 أعوام من زوجها السابق.
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