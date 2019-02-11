أريج خضور تؤدي اللهجة الفلسطينية في "كرم منجل".. وتكشف طبيعة دورها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواصل الفنانة السورية الشابة أريج خضور تصوير دورها في مسلسل "كرم منجل" إخراج عمار تميم، حيث تؤدي شخصية سيدة ريفية قوية، تتحدث اللهجة الفلسطينية.

وتأتي قوة أريج بسبب رغبة والدها في أن يكون له ولد ذكر فيقع على عاتقها كل الأحمال التي تحقق عبرها رغبة والدها للاعتماد عليها.

وتظهر خضور في هذا العمل بإطلالة ريفية تتناسب مع الشخصية والدور الذي تؤديه من ناحية الأزياء والمكياج معربة عن سعادتها بأي شخصية مختلفة تقدمها عما قدمته سابقًا.

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تفاصيل أكثر في عبر الفيديو التالي: