متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواصل الفنانة السورية الشابة أريج خضور تصوير دورها في مسلسل "كرم منجل" إخراج عمار تميم، حيث تؤدي شخصية سيدة ريفية قوية، تتحدث اللهجة الفلسطينية.
وتأتي قوة أريج بسبب رغبة والدها في أن يكون له ولد ذكر فيقع على عاتقها كل الأحمال التي تحقق عبرها رغبة والدها للاعتماد عليها.
وتظهر خضور في هذا العمل بإطلالة ريفية تتناسب مع الشخصية والدور الذي تؤديه من ناحية الأزياء والمكياج معربة عن سعادتها بأي شخصية مختلفة تقدمها عما قدمته سابقًا.
تفاصيل أكثر في عبر الفيديو التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر أريج خضور تؤدي اللهجة الفلسطينية في "كرم منجل".. وتكشف طبيعة دورها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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