زياد الرحباني يرد على هجوم أصالة بأوراق شيرين وكارول والوسوف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الموسيقار اللبناني، زياد الرحباني، قرر الرد على تصريحات الفنانة السورية أصالة، التي قللت فيها من شأنه، بشكل عملي، دون الدخول في حرب كلامية معها على مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

ويتعاون الرحباني مع كوكبة من نجوم الغناء خلال الفترة المقبلة، بعدما جمعت بينه وبينهم جلسات عمل في مصر ولبنان.

واتفقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على التعاون مع رحباني، في أغنية جديدة باللهجة المصرية، وذلك كبداية لعدد من الأغاني التي ستقدمها من ألحانه في الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تقدم شيرين ولأول مرة أغنية باللهجة اللبنانية من ألحانه في ألبومها الغنائي المقبل، الذي ستطرحه بموسم الصيف المقبل.

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كما يتعاون زياد مع الفنانة كارول سماحة أيضًا، في ألبوم كامل من غنائها وتأليفه وإلحانه، استعدادًا لطرحه في موسم الصيف المقبل.

وينضم "سلطان الطرب" جورج وسوف، للنجوم المتعاونين مع زياد رحباني، حيث من المقرر أن يلحن له 3 أغان سيتم طرحها في شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وكانت أصالة قد أوضحت السبب الحقيقي لعدم غنائها للفنان زياد رحباني، قائلة: "هذا الاسم لا يستهويني إطلاقا لا على المستوى الشخصي ولا المستوى الفني.. بعرف إنه الدنيا ممكن تقوم وتقعد.. بس عادي مش ذوقي".