طوني بارود يقتحم مسرح "ديو المشاهير" ويشارك ملحم زين وعباس جعفر الدبكة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت حلقة الأمس من ديو المشاهير غياب الفنانة اللبنانية ليليان نمري بسبب تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

وكانت نمري أُدخلت المستشفى في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد تعرضها لارتفاع حاد بالضغط، وأكدت انها ستتغيب عن حلقة الأمس مع استمرارها في الحلقات المقبلة، وطلبت نمري من جمهورها والصحافة عدم اختلاق أخبار غير صحيحة عن صحتها.

على صعيد متصل حل الفنان ملحم زين ضيفًا على ديو المشاهير، وبدأت الحلقة بميدلي شارك به المتسابقون الأربعة؛ الوليد الحلاني، عباس جعفر، طوني بارود، فاليري ابي شقرا.

وقدم ضيف الحلقة ملحم زين لوحة غنائية مميزة إلى جانب الوليد الحلاني على أنغام أغنية "ضل اضحكي"، كما غنى زين إلى جانب طوني بارود أغنيته الشهيرة "ردوا حبيبي".

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وخلال غناء ملحم زين إلى جانب عباس جعفر وتقديم دبكة مميزة على أنغام "دلعونا" اقتحم طوني بارود المسرح بطريقة طريفة ممُازحًا جعفر وزين. فيما فاجأ الفنان أويس مخللاتي الجمهور وحل ضيفًا على المسرح مُشاركًا ملحم زين غناء "انت امريني".

وتألقت اللبنانية أنابيلا هلال مقدمة البرنامج بفستان أسود بخطوط طولية فضية من دار الأزياء العالمية بالمان.