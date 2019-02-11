هنا الزاهد تغيب عن عرض أولى بطولاتها السينمائية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: غابت الفنانة هنا الزاهد عن العرض الخاص لفيلمها "قصة حب" الذي يُعتبر أولى عمل بطولاتها السينمائية. وذلك بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها الدرامي الجديد "الواد سيد الشحات" المقرر عرضه في رمضان المقبل،

في المقابل، حضر غالبية فريق عمل الفيلم ومنهم أحمد حاتم، علا رشدي التي حضر برفقتها زوجها الفنان أحمد داوود، ياسر الطوبجي بالإضافة إلى المخرج عثمان أبو لبن، كما حضر عدد من الفنانين الذين حرصوا على تهنئة صنّاع الفيلم منهم محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمنتج حسين القلا وعدد من الفنانين الشباب زملاء بطل الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يتعرض لحادث سير يفقده بصره بشكلٍ مؤقت ليلتقي بعدها بفتاة تغيّر مسار حياته. وعندما يقرر إخبارها بتعافيه من إصابته بعد تصريحه بحبه لها، يُفاجأ بأنها تواجه تحد خطير يهدد حياتها، لتدور الأحداث بإطار اجتماعي رومانسي.

