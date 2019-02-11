"غوغل" يحتفل بذكرى ميلاد ماري منيب

احتفل موقع "غوغل" بذكرى ميلاد الفنانة ماري منيب وذلك بعمل صورة كارتونية لها في مؤشر البحث الخاص به.
يذكر أن ماري منيب ولدت في 11 فبراير/ شباط من عام 1902 وتوفيت في يناير/ كانون الثاني 1969، وقدّمت ماري منيب مجموعة كبيرة من الأعمال في السينما منها "حماتي ملاك"، "حماتي قنبلة ذرية"، وتولت فرقة الريحاني بعد رحيل نجيب الريحاني وقدمت مسرحيات عديدة منها "إلا خمسه"، وكان آخر عملها فيلم "لصوص لكن ظرفاء" مع أحمد مظهر وعادل إمام.
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