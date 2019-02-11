شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تسافر إلى بروكسل لإجراء عملية جراحية فى يدها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخضع المطربة اللبنانية إليسا، إلى استراحة من الالتزامات الفنية، حيث سافرت إلى العاصمة البلجيكية بروكسل عقب الانتهاء من حفلتها الأخيرة فى دبى، لإجراء عملية جراحية فى يدها بسبب الآثار الناتجة عن علاجها من مرض سرطان الثدى.



تدوينة إليسا

الفنانة إليسا، أخطرت جمهورها بسفرها إلى بروكسل فى جملة مقتضبة عبر تغريدة كتبت فيها "أحزم حقائبى إلى بروكسل"، وذلك بعدما كانت قد أعلنت سابقًا أنها تستعد للسفر فى فبراير للخضوع لعملية جراحية فى يدها بسبب تورمها وتراكم المياه فى جسمها نتيجة علاجها من سرطان الثدى، وتفاعل جمهور المطربة اللبنانية مع تغريدتها وتمنوا لها نجاح العملية وشفائها السريع وعودتها إليهم مجددًا فى أقرب وقت.

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ويشار هنا إلى أن خضوع إليسا لعملية جراحية فى هذا التوقيت، سيجعلها تغيب عن إحياء حفلات فى عيد الحب الذى يحل يوم الخميس المقبل، الموافق 14 فبراير، وذلك بسبب فترة النقاهة والتعافى التى ستخضع لها عقب إجراء العملية الجراحية.

وكان آخر حفلات إليسا فى القرية العالمية فى دبى، حيث التقت جمهورها هناك بعد مرور أكثر من عام على إحيائها حفلًا فى المكان نفسه، وتعرضت حينها لوعكة صحية أدت إلى سقوطها أرضًا بعد فقدانها الوعى.