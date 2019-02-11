شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان إجازة من تصوير "أبو جبل" يومين لتغيير الديكورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل فريق عمل مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان على إجازة يومين من التصوير بسبب تغيير الديكورات المخصصة للعمل واستئناف التصوير بعد غدٍ الأربعاء فى الديكور الخاص بالعمل للمخرج أحمد صالح وتأليف محمد سيد بشير.

يذكر أن مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد، وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة والإعلان عن أسمائهم تباعًا.

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ويسجل أبو جبل" التعاون الثانى على التوالى بين مصطفى شعبان ومحمد سيد بشير وأحمد صالح وشركة سينرجى بعد مسلسل "أيوب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فى بطولته أيتن عامر، دياب، ميرهان حسين، هنا الزاهد، محمد لطفى، محمد على رزق، ذكى فطين عبد الوهاب.