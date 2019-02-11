شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حلا شيحة وماجد المصرى.. تعرف على أبطال "زلزال" أمام محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم محمد رمضان، صباح اليوم الاثنين، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "زلزال" فى منطقة الهرم، وتحديداً فى نزلة السمان للعرض فى شهر رمضان المقبل، وذلك بعد فترة من التحضيرات وجلسات العمل مع السيناريست عبد الرحيم كمال والمخرج ابراهيم فخر.





وشهدت الأيام الماضية إبرام شركة سينرجى - المنتجة للمسلسل- التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة وكانت على رأسهم النجمة حلا شيحة لتقديم دور البطولة النسائية أمام رمضان، ليكون الأول الأعمال التى تشارك فيها بعد عودتها من الاعتزال والذى دام 12 عاماً منذ تقديم فيلم "كامل الأوصاف" مع عامر منيب.

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كما تم التعاقد مع النجم ماجد المصرى الذى يجسد شخصية مهمة ومحورية خلال الأحداث ووجها لوجه أمام رمضان فى أحداث المسلسل، بالاضافة إلى الفنانة نسرين أمين التى انضمت الى القائمة مؤخراً، ليسجل زلزال التعاون الرابع لها مع محمد رمضان بعدما قدمت معه مسلسل "الأسطورة" وفيلم "شد أجزاء" وفيلم "احكى يا شهرذاد، وكذلك تعاقد الفنانون أحمد صيام وحسام داغر وحسام عبد الحليم، على المشاركة فى العمل ومازالت الشركة تعمل على الانتهاء من التعاقدات خلال الايام المقبة.

ويصور المخرج إبراهيم فخر المشاهد الأولى من المسلسل على طريقة الفلاش باك فى فترة التسعينات، بعد زلزال دمر منزل بطل العمل ويتسبب فى وفاة والد محمد رمضان.

وجاء الاستقرار على المخرج إبراهيم فخر بسبب حالة الانسجام التى تجمعه بالنجم محمد رمضان، ورغبة الفنان الجماهيرى فى العودة للأعمال الاجتماعية مرة أخرى، خاصة بعد النجاح الكبير للغاية الذى حققه الاثنان من خلال مسلسل "ابن حلال"، والذى شهد أولى البطولات المطلقة للفنان محمد رمضان.











