حلا الترك تخوض تجربة تلفزيون الواقع

متابعة بتجـــــــــــــرد: تخوض النجمة الشابة حلا الترك تجربة جديدة في مسيرتها الفنية وذلك من خلال برنامج “حلا” عبر شاشة MBC4.

وسيتطرق البرنامج إلى الأسلوب الذي تمضي فيه نجمة البوب ابنة الـ 16 عامًا حلا الترك حياتها اليومية، وكيف تحضرّ لألبومها القادم، وكيف تستطيع المواءمة بين إطلاق أول علامة تجارية تحمل اسمها في مجال مستحضرات التجميل في المنطقة، وبين إطلاقها أول مجموعة أزياء تحمل اسمها من لوس أنجلس إلى العالم، بالإضافة إلى تفاصيل حياتها الخاصة مع عائلتها وأصدقائها بموازاة عروضها وحفلاتها الموسيقية وغيرها من التفاصيل الشيّقة.

الجدير ذكره أن البرنامج الوقعي “حلا” سيُعرض ابتداءً من 16 شباط/فبراير، أسبوعيًا كل سبت في تمام الساعة 08:30 ليلًا بتوقيت السعودية.