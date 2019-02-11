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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن حماس جمهور الهيبة بالجزء الجديد والذي سيحمل اسم "الحصاد" جعلهم يترصدون أي تسريبات خاصة بأحداث العمل والتفاعل معها بشكل كبير.
ومن بين التسريبات التي انتشرت عبر عدد من الصفحات الخاصة بمعجبي المسلسل والفنان السوري تيم حسن، أن المشهد الأول من العمل سيكون من داخل المستشفى حيث يتواجد عبده شاهين والذي جسد دوره "شاهين" هناك بعد الرصاصة التي تلقاها في نهاية الجزء الأول من العمل، وسيكون إلى جانبه الفنان أويس مخللاتي والذي يجسد شخصية "صخر"، والفنان تيم حسن.
كما يتواجد في المشهد الأول الفنان الشاب عباس جعفر والذي يحل لأول مرة في الجزء الثالث وسيجسد شخصية الممرض الذي سيشرف على حالة "شاهين".
وسيتم تصوير أغلب مشاهد الجزء الثالث في العاصمة اللبنانية بيروت بعيدًا عن الضيعة التي تم تصوير الجزأين السابقين فيها، وأضافت هذه التسريبات أن قصة العمل في الجزء الثالث ستحمل الطابع الرومانسي وستشهد قصة عاطفية مميزة بين جبل (الفنان السوري تيم حسن) وبين نور (الفنانة سيرين عبدالنور).
وتختلف أغلب أحداث الجزء الثالث عن الأول والثاني حتى أن بعض العاملين فيه طالبوا بتغيير اسمه، إلا أن المنتج صادق الصباح رفض الأمر بسبب التعاقدات مع محطات فضائية لعرضه تحت اسم "الهيبة".
كانت هذه تفاصيل خبر الهيبة "الحصاد": قصة غرام بين تيم وسيرين.. والمشهد الأول من داخل المستشفى! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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