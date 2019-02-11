"الخليج 365" تغطّي حفل الرويشد وشيرين في مهرجان فبراير الكويت ٢٠١٩

اسماء السيد - بتنظيم من شركة روتانا للمرئيات والصوتيات إنطلق الأسبوع الثاني من مهرجان فبراير الكويت ٢٠١٩ بحفل للفنّانيْن عبد الله الرويشد وشيرين عبد الوهاب. الحفل الذي أقيم في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي شهد إقبالاً كثيفاً من قبل الجمهور الكويتي. ""الخليج 365"" غطّت الحفل وكواليسه، وفي التقرير المصوّر كلّ التفاصيل:
سعيد حريري من الكويت: إنطلق الأسبوع الثاني من مهرجان فبراير الكويت ٢٠١٩ بحفل سفير الأغنية الخليجيّة عبد الله الرويشد وملكة المشاعر النجمة المصريّة والعربيّة شيرين عبد الوهاب. هذا المهرجان الذي تنظّمه شركة روتانا للمرئيات والصوتيات بإشراف من الرئيس التنفيذي للشركة عرّاب النجوم سالم الهندي شهد خليّة نحل متكاملة للإشراف على نجاح تلك الحفلات التي إستقطبت الجمهور الكويتيّ إلى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في العاصمة الكويتيّة. كواليس الحفل وتفاصيله في التقرير المصوّر المنشور أعلاه.
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