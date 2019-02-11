سما المصري تغازل محمد صلاح بعد نشره صورة جديدة

نشرت الراقصة"سما المصري"عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد ظهوره بـ"لوك جديد"، دون لحية للمرة الأولى.

وعلقت سما على الصورة قائلة، "دا صلاح شافني وسمعني بقي إني بحب الراجل يحلق دقنه وشنبه ولا إيه، لا كده نتجوز بقى".

حازت الصورة على إعجاب كثيرين من المتابعين، وعلق أحدهم قائلًا: "لا والنبي سبيه في حاله حرام عليكي".

وأضاف آخر: "إبعدي عن الواد مش عاوزين مستقبله يضيع".

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يشار إلى ظهور سما بفستان أحمر قصير "تايبست"، مُطعم بوردة سوداء، دون أن تكشف عن وجهها كاملًا، مُعلقة: "استعدادات عيد الحب.. شكلي هولعها باه.. هاخربها في الفلانتين".

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