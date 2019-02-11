شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: أكاديمية الفنون تقدم 7 منح دراسية للأفارقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون، إنه بمناسبة رئاسة مصر لاتحاد الأفريقى، قدمت الأكاديمية 7 منح دراسية للأفارقة وسط شروط ومعايير معينة.
وطالب أشرف زكى، من وزيرة الثقافة، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل مؤتمر لاستعراض أجندة وزارة الثقافة بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، بأن تكون هذه المنح كل عام وتستمر لسنوات طويلة، ومن جانبها وافقت الوزيرة على هذا الطلب.
وتابع رئيس أكاديمية الفنون، أن الأكاديمية تشارك بمهرجان الموسيقى ومهرجان الحرف التراثية، إضافة إلى المؤتمرات والفعاليات والمسارح.
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