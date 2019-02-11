ساندى تكشف تفاصيل مشاركتها فى "عيش حياتك" قبل طرحه فى السينمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة ساندى أنها تنتظر فيلم "عيش حياتك" المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية، بعد غد الأربعاء للمنافسة فى موسم عيد الحب، وتقدم فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان سامح حسين .
وأشارت ساندى لـ"الخليج 365" أنها تجسد من خلال العمل شخصية مصورة فوتوغرافية تعمل فى إحدى شركات الدعاية والإعلان وهو الدور التى تراهن عليه فى مشوارها الفنى، خاصة أنه قريب من شخصيتها الحقيقية مشيرة أنها استمتعت بكواليس الفيلم الذى يحمل رسالة تصل إلى الجمهور عقب مشاهدته .
وعن الأغانى التى تقدمها خلال الفيلم أكدت أنها تقدم أغنيتين من ضمنها "دي ماتتسابش" كلمات باسم عادل والحان محمد يحي و توزيع اسلام ذكي وأغنية "قلبين" كلمات محمد القياتي و الحان حمزه وتوزيع احمد إبراهيم.
فيلم "عيش حياتك" هو من بطولة ساندى وسامح حسين وإدوارد ومحمد نور ومها أبو عوف وسامية الطرابلسى، ويهدف الفيلم إلى الترويج للسياحة المصرية فى العالم بصفة عامة، وروسيا بصفة خاصة، حيث من المقرر أن يتم عرض الفيلم غدا فى دور العرض المصرية.
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