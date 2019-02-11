شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفائز بقضاء يوم تصوير مع رانيا يوسف فى مسابقة "المليون متابع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نورتني يا محمد".. بهذه الكلمة أعلنت النجمة رانيا يوسف عن الفائز بالمسابقة التى كانت قد أعلنت عنها منذ فترة طويلة، باختيارها أحد المتابعين لها لحضور يوم كامل فى لوكيشن تصوير عمل فنى تقوم بتصويره حاليا.

ونشرت رانيا صورتها مع الشاب محمد وعلقت على الصورة قائلة "نورتنى يا محمد .. الفائز بمسابقه قضاء يوم كامل في لوكيشن تصوير في عمل من أعمالي واللي نورني في لوكيشن .. وميرسي علي الورد"

Advertisements



رانيا يوسف

وكانت رانيا قد أعلنت عن الفائز فى المسابقة قبل أكثر من أسبوعين، حيث نشرت صورة الفائز وعلقت عليها "الفائز بمسابقة يوم تصوير بعد وصولنا لمليون متابع، محمد رفاعى".