شكرا لقرائتكم خبر عن وصفهم بالعنصرية.. اعرف رسالة دريك بحفل جرامى بعد فوزه بأحسن أغنية راب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادة ما يلجأ الفائز بجائزة، وخاصة إذا كانت من إحدى الجوائز الكبرى كجائزة جرامى GRAMMYS، أن يلقى خطابا مؤثرا حول فرحته وتمنيه الفوز، لكن لم يكن هذا هو حال مطرب الراب "دريك" صاحب الاغنية التى اشتهرت باسم "كيكى"، الذى ألقى خطابا ناريا، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل أغنية راب " God’s Plan"، فى حفل توزيع جوائز الموسيقى Grammy Awards لعام 2019.

الأغنية الحائزة على الجائزة، كانت الأكثر نجاحا من ألبومه Scorpion الذى صدر العام الماضى، وحرص دريك على توجيه الشكر والاحترام إلى زملائه الذين كانوا مرشحين للفوز بالجائزة، وذكر الجميع أن هناك المزيد من النجاح يتعدى الفوز بجائزة جرامى.



دريك اثناء خطابه

وتعرض مغنى الراب إلى قطع خطابه عن طريق فاصل إعلانى، بعد اتهام المقيمين على الحفل بالعنصرية، بعد وقفة فى خطابه قائلاً "ولكن ..."، مما دفع المشاهدين إلى التكهن بما إذا كان منتجو البرنامج قد قطعوا الخطام "الصادم لهم" عمدا، أم أنهم اعتقدوا أنه أنهى كلامه.

وأشار دريك - فى كلمة كانت بمثابة نداء ضمنى لصراع الجرامى من أجل تنويع فئات جوائزها العديدة - أن صناعة الموسيقى تدار من قبل أشخاص "قد لا يفهمون ما يقوله طفل مختلط العرق من كندا أو فتاة أسبانية من نيويورك".

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وورد أن عدة فنانين، من بينهم دريك، رفضوا دعوات من أجل أداء عروض فى حفل جرامى 2019، إلى جانب غياب دونالد جلوفر على الرغم من ترشيحاته البارزة، وتم تفسير قراراتهم على أنها بمثابة احتجاجات ضد إلتزام الأكاديمية بتكريم الفنانين البيض.

وذكر دريك جميع من يشاهده فى خطابه، أن الفوز بالجرامى ليس بالضرورة معناه أنك حققت أعلى مستوى من الإنجازات فى صناعة الموسيقى المتنوعة بشكل متزايد.

وأضاف دريك :" المهم أنك فزت بالفعل إذا كان هناك أشخاص يرددون كلمات أغانيك كلمة بكلمة، وإذا اعتبروك الناس فى مسقط رأسك بطلا، انظروا، إذا كان هناك أشخاص لديهم وظائف عادية يخرجون تحت المطر، وفى الثلوج، وينفقون أموالهم التى كسبوها بشق الأنفس لشراء تذاكر لحضور لعروضك وحفلاتك، فأنت لست بحاجة لهذا – مشيرا لجائزة جرامى التى يحملها فى يده - أعدك، إذا كان لديك كل هذا، فانك فائز بالفعل."