فيديو.. جوينيث بالترو تدفع هذا المبلغ لحضور عيد ميلاد جنيفر أنيستون

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية جوينيث بالترو أن تظهر بإطلالة براقة ومذهلة خلال حضورها حفل عيد ميلاد نجمة هوليوود الشهيرة جنيفر أنيستون الـ 50، والذي اقيم في فندق Sunset Tower في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية.

ظهرت جوينيث بالترو البالغة من العمر 46 عام بفستان فخم باللون الفضي ومزود بحزام من اللون الازرق وهو ما زاد أناقة جوينيث بالحفل ، و وصل سعر الفستان الي 1768 جنية استرليني.

يذكر أن جوينيث بالترو قدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة ، و من ابرزها: "The Anniversary Party" و "View from the Top" و "Love and Other Disasters" و"Country Strong" وغيرهم .

