بالفيديو.. ميس حمدان تمارس التمارين الشاقة في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: شاركت الفنانة ميس حمدان جمهورها بمقطع فيديو أثناء ممارسة الرياضة عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "لاميتا" بالفيديو وهي تمارس التمارين الشاقة بالجيم، ونال الفيديو إعجاب الجمهور. يذكر أن ميس حمدان عُرض لها العام الماضي 2018، مسلسل "نوف" العام الماضي".

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