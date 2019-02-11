نقابة الممثلين تكشف حقيقة أول اجتماع طارئ بشأن منى فاروق وشيما الحاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان سامي مغاوري، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن اجتماع النقابة الذي عقد أمس، كان بخصوص مناقشة أمور متعلقة بنقابة الممثلين.

وأكد "مغاوري" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المعلومات المتداولة بشأن اجتماع طارئ لنقابة المهن التمثيلية، لمناقشة أزمة الفنانة منى فاروق والفنانة شيما الحاج، غير صحيحة.

وتابع: "لم نعقد اجتماع بشأن الفناناتين، ولكن ما حدث في إجتماع أمس، هي مجموعة توصيات للمنتجين لعدم الاستعانة بأي فنان ليس عضوا بنقابة المهن التمثيلية".

واختتم :"منى فاروق وشيما الحاج لا تنتميان للنقابة"