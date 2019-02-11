شريف منير داخل فندق كتراكت التاريخي: "تحيا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان شريف منير، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة له من داخل قاعة الطعام الرئيسية بفندق كتراكت أسوان التاريخي.

وعلق: "قاعة الطعام بفندق أولد كتراكت بأسوان، القاعة اسمها 1902، وسبب الإسم إن ده تاريخ إنشاء خزان أسوان".

وتابع: "القاعة دي كانت بتجمع أغلب الملوك والأمراء والرؤساء وعلى رأسهم الملك فاروق ملك مصر، كل ما في القاعة من كراسي وموائد وأرضية أصلي، تحيا مصر".

فندق كتراكت أسوان واحد من أعرق وأقدم الفنادق الموجودة في مصر، وتم افتتاحه عام 1899، فتاريخه يمتد لأكثر من 120 عام.