"مدوباهم اتنين" و"إنتِ جاية اشتغلي إيه".. أبرز إفيهات ماري منيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هي واحدة من أهم النجمات اللاتي قدمن الكوميديا على "طريقتها الخاصة"، فضحكة مميزة وقوام ممتلئ وخفة ظل لن تتكرر، استطاعت النجمة ماري منيب أن تحفر اسمها في قائمة أفضل الفنانين في تاريخ السينما المصرية.

ماري منيب التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1905، كانت من أهم نجمات جيلها، وامتازت بأدوار "الحماة"، فهي من أشهر حموات السينما المصرية.

وعلى مدار مشوارها الفني، استطاعت أن تقدم عددا من الإفيهات و"الجمل"، التي يحفظها الجمهور حتى الآن عن ظهر قلب، لعل أبرزها:

مدوباهم اتنين

قالتها الفنانة الراحلة ضمن أحداث فيلم "حماتي ملاك" الذي عرض عام 1959، فقد جسدت شخصية الأم التي تعطي نصائح لابنتها، بناء على تجربتين سابقتين في الزواج، فرددت طيلة الفيلم عبارة "مدوباهم اتنين".

إنتِ جاية اشتغلي إيه

من أشهر الإفيهات التي قيلت في المسرح العربي، فقد رددتها ماري منيب أكثر من مرة ضمن أحداث مسرحية "إلا خمسة"، أمام الفنان عادل خيري، الذي جسد شخصية "سائق" يعمل لدى إمرأة عجوز غنية.

بلا نيلة

قالتها في عدد من الأعمال، أبرزها فيلم "اعترافات زوج" أمام النجم يوسف وهبي، كما قالتها كذلك ضمن أحداث فيلم "حماتي ملاك".

طوبة على طوبة خلي العاركة منصوبة

ضمن أحداث فيلم "حماتي ملاك"، قالت ماري منيب هذه العبارة، بعدما سمعت شجارا نشب بين ابنتها وزوجها، إثر محاولات منها للإيقاع بينهما.

يا نسناسة

قالتها في آخر أعمالها الفنية، وهو "لصوص لكن ظرفاء"، حينما لتقت باللص الذي يحاول سرقة جارها، بعدما قدم نفسه لها على إنه طبيب وأحد أقارب جيرانها.