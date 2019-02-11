رسالة طارق صبري لصناع قصة حب

الفنان طارق صبري

كتبت - مي صادق

وجه الفنان طارق صبري، تهئنة لصناع فيلم "قصة حب"، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، بعد العرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس الأحد .

وعلق "صبري" على البوستر الدعائي للفيلم الذي نشره على حسابه قائلا: "ألف

مبروك على الفيلم الحلو، حقيقي فيلم تطلع منه عايش حالة مكثفة من المشاعر والأحاسيس اللي كنا مفتقدينها بقالنا كتير".وتابع: "مبروك لكل صناع الفيلم، مبروك عثمان أبولبن على النجاح مقدمًاإن شاء الله، قصة حب هتكسر الدنيا، مبروك أحمد حاتم وهنا الزاهد، رجعتونا لرومانسية كنا مفتقدينها، ادخلوا الفيلم يا جماعة هتطلعوا مستنيين تعيشوا قصة حب كل واحد فيكم".جدير بالذكر "قصة حب" من بطولة هنا الزاهد، وأحمد حاتم، وهالة فاخر، وحنان سليمان، وعلا رشدي، وياسر الطوبجي، وتأليف وإخراج عثمان أبولبن.