بالفيديو.. رسالة خاصة من هاني سلامة في اليوم العالمي للصداقة

هاني سلامه

كتبت - إيمان العوضي :

حرص الفنان هاني سلامة، علي أن يوجه كلمة خاصة لجمهوره في اليوم العالمي للصداقة، فنشر مقطع فيديو من فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ظهر فيه برفقة الفنان مصطفي قمر، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق علي الفيديو قائلًا: "في اليوم العالمي للصداقة .. الأصحاب من الحاجات اللي بنختارها بمزاجنا عشان يكونوا سند لينا بعد أهلينا"، وطلب من متابعيه أن يكتب كل منهم اسم صديق عمره.



يذكر أن الفنان هاني سلامة، يقوم حاليًا بتصوير مسلسل "قمر هادئ"، الذي سيشارك به في موسم دراما رمضان 2019، إلي جانب كل من يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، هادي الجيار، داليا مصطفى، آية سماحة، تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.