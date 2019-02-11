تعرف على نصيحة سيرين عبدالنور لجمهورها

وجهت المطربة سيرين عبدالنور نصيحة لجمهورها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التغريدات الشهير "تويتر".
غردت سيرين قائلة "كلّما تجاهلت الناس السلبيين من حولك،كلّما شعرت بسلامٍ داخلي أكبر"، وعلق متابعوها مؤيدون كلامها، ومن التعليقات "فعلا فالتجاهل أحيانا يكون أحسن
ويذكر أن آخر أغاني سيرين أغنية "إذا بدك ياني" التى طرحتها عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" كلمات وألحان: عماد فرح، توزيع: روجيه أبي عقل.
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