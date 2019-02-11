الثلاثاء.. أسود فاتح يقدم مسرحية الجيل الخامس على مسرح روابط

كتبت - إيمان العوضي :

تستعد فرقة أسود فاتح المسرحية، لتقديم العرض المسرحي " الجيل الخامس - 5G "، علي خشبة مسرح روابط، وذلك يوم غدًا الثلاثاء الموافق 12 فبراير في تمام الساعة

السابعة مساءً.

يشار إلي أن العرض من بطولة آية العربي، آية عبد المجيد، أحمد آدم، أكرم مصطفي عثمان، إبراهيم حسن، بسنت علي،

سارة كامبا، سماح فتحي، عمرو عبد النبي، إضاءة محمود علاء، ديكور محمد أشرف، وإخراج منار زين.جدير بالذكر أن "أسود فاتح" هو فريق مسرح ارتجالي شبابي يهدف من خلال المسرح التعبير عن مشاكل المجتمع المصري بشكل كوميدي درامي.