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ليدي جاجاكتبت - إيمان العوضي :
عبرت النجمة العالمية ليدي جاجا عن سعادتها بالجوائز التي حصدتها في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2019 بطريقة مختلفة، حيث التقطت مجموعة صور لها ظهرت فيها وهي تحمل الجوائز وعلي وجهها تعبيرات كثيرة مختلفة في كل صورةتتنوع بين الدهشة والفرحة.
وقد فازت ليدى جاجا بجائزة Best Pop Solo Performance، عن أغنية joanne Where Do You Think You’re Goin، وجائزة أفضل دويتو غنائى عن أغنية shallow التى غنتها
يذكر أن حفل توزيع جوائز "جرامي" انطلقت فعالياته في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في دورته الـ61 هذا العام، والذي يعد أحد أهم المحافل العالمية الخاصة بتكريم النجوم الموسيقيين حول العالم، بحضور نخبة من ألمع النجوم والنجمات وصناع الموسيقي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ليدي جاجا تعبر عن سعادتها بالفوز بطريقتها الخاصة من حفل توزيع جرامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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