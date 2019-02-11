الفنانة ميس حمدان كتبت - لمياء نبيل نشرت الفنانة ميس حمدان مقطع فيديو، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت "حمدان" على الفيديو قائلة: "اللياقة البدنية هي بمثابة علاقة لا يمكنك الغش وتتوقع أن تعمل". لا يمكنك الغش وتتوقع أن تعمل". جدير بالذكر أن آخر أعمال "حمدان" المسلسل الأردني "نوف"، وشاركها العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم "محمد المجالي، عبير عيسى، جميل براهمة، جولييت عواد، محمد العبادي". المسلسل إخراج: رولا حجة، وتأليف: سارة سوار الدهب.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ميس حمدان تستعرض لياقتها البدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.