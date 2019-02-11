شاهد.. أحدث صورة لشريف منيرمن أسوان

الوفد

شارك الفنان شريف منير متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمى الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

يحكى منير سر تسمية قاعة 1902 بفندق أولد فى أسوان قائلا "قاعة الطعام بفندق أولد كتراكت بأسوان.. القاعة اسمها

١٩٠٢، وسبب الاسم إن ده تاريخ إنشاء خزان أسوان، والقاعة دى كانت بتجمع أغلب الملوك والأمراء والرؤساء وعلى رأسهم الملك فاروق، ملك مصر، كل ما فى القاعة منكراسى و موائد وأرضية أصلي.. تحيا مصر".

ويذكر أن شريف يقدم حاليا برنامج "أنا وبنتى"، وتشاركه ابنته أسما شريف منير الذى يعرض، الخميس 11 مساء على شاشة قناة أون إي الفضائية.