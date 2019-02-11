مايا دياب تداعب شمس وبحر المكسيك بأنوثة مفرطة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغلت الفنانة اللبنانية مايا دياب تواجدها في المكسيك، حيث كانت تحيي حفل غنائي هناك، وقررت الاستمتاع بأجازة قصيرة تعود بعدها لاستئناف نشاطها الفني.

مايا حرصت على مشاركة الفانز بمقطع فيديو مثير من أجواء أجازتها، ظهرت فيه تستمتع بالهواء الطلق والشمس على أحد شواطئ المكسيك، كما بدت تؤدي أغنيتها الجديدة «يصفوا حكي»، في الوقت الذي كانت على طبيعتها بطلّة عفوية، مرتدية «كاش مايوه» مثير، مسدلة شعرها بشكل غير مصفف، وهو الـ«لوك» الذي عكس مدى انسجامها واستمتاعها مع الطبيعة.

يُذكر أن أغنية «يصفوا حكي» من كلمات كمال محمود فبيسي وألحان يحيى الحسن، في الوقت الذي تجهز فيه لإطلاق أغنية مصرية شعبية جديدة تتعاون فيها مع الملحن المصري عصام كاريكا.

من ناحية أخرى، تحتفل مايا دياب مع جمهورها بعيد الحب في مصر، حيث تحيي هناك حفل غنائي يوم 14 فبراير الجاري بفندق Royal Maxim Palace Kempinski.