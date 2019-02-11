أحلام تتعرض لموقف مُحرج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام لموقف محرج، خلال إحيائها حفل زفاف خاص في قطر.

الفنانة الإماراتية حرصت على ارتداء ملابس باللون العنابي، وهو نفس لون العلم القطري، وعلى الرغم من ذلك فإنها بمجرد دخولها القاعة، غادر عدد من المدعوين، وهو ما يعد إهانة شديدة لها، وذلك نظرا لمواقفها الداعمة لدول المقاطعة، والتي من بينها بلدها الإمارات.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل قام عدد من النشطاء القطريين بتدشين هاشتاغ بعنوان “#أحلام_غير_مرحب_فيها_في_قطر”، استنكروا فيه دعوة الفنانة الإماراتية لإقامة العرس هناك، كما أشادوا بموقف المدعويين الذي غادروه، لغيرتهم على وطنهم وقيادته.

وكانت 6 دول عربية قد أعلنت قطع علاقاتها مع قطر منذ العام الماضي 2017، وكان من بينهم دولة الإمارات، والتي أصدرت قرارا بطرد أي مواطن قطرى من أرضها، وهو ما جعل أحلام تحاول أن تجد استثناء لزوجها ليقيم معها في الإمارات، حيث أجرت اتصالات هاتفية بأصدقائها العاملين في الجهات العليا بالإمارات، إلا أنه لم يستجيب أحد لمطلبها لذلك اضطرت للسفر معه إلى بلده قطر.