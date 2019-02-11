أمل رزق تساير الموضة بلوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قررت الفنانة المصرية أمل رزق أن تتمرد على طلتها المعتادة، واختارت لها لوك جديد وجرئ.

أمل شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور جديدة لها، حيث غيرت لون شعرها للاسود، بينما قامت بقصه، مثلما فعلت غيرها من الفنانات.

جمهور الفنانة المصرية اختلف حول طلتها الجديدة، فالبعض أحب عودتها مرة ثانية للشعرالأسود، ولكنه لم يحب الشعر القصير عليها، بينما رأى البعض الآخر أنه يليق بها.

الشعر القصير موضة تتبعها الفنانات منذ العام الماضي، وحتى الآن، وكان آخرهم الفنانة شيرين عبدالوهاب، وروبي، وكذلك لقاء الخميسي، وسبقهم إليها منة شلبي، وياسمين رئيس.

أمل رزق آخر أعمالها الدرامية مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، مع الفنانة داليا البحيري، وقدمت من قبله أيضا مسلسل «ليلة» مع الفنانة رانيا يوسف، وكان آخر أعمالها في رمضان مسلسل «الطبال» مع أمير كرارة.

أمل رزق من مواليد عام 1969، بدأت مسيرتها الفنية من خلال مسلسل «العائلة» عام 1994، تزوجت من المنتج الراحل إسماعيل كتكت، وأنجبت منه ابنتان وهما فرح ولما.

ومن أهم أعمالها في الدراما: «السيرة الهلالية، ليالي الحلمية، شارع المواردي، الأصدقاء، العطار والسبع بنات، للعدالة وجوه كثيرة، دعوة فرح، أحلام لا تنام».، ومن أفلامها: «جيم أوفر، توم وشيري، أهواك».