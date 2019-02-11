رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة الإماراتية أحلام لجلسة تصوير حديثة مؤخرا، استعرضت خلالها رشاقة قوامها، وذلك في أول جلسة تصوير لها بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها منذ فترة.
أحلام ظهرت في الصور مرتيدة فستان أسود أنيق من الدانتيل الأسود، أبرز رشاقة قوامها، وهو من توقيع Dior، بلغ ثمنه نحو 9800 دولار أميركي، بما يعادل 36,755 ريال سعودي، ولفت حزام أسود حول خصرها بلغ ثمنه 3,563 ريال سعودي.
الفنانة الإماراتية أكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية رقيقة، وتزينت بمكياج قوي أبرز ملامحها، وأطلت بشعر أسود قصير مموج، كما ظهرت في إحدى الصور وهي تضع فراء ملون على كتفيها، أضفى على إطلالتها مزيدا من الإناقة.
يذكر أن أحلام كانت تعرضت قبل أسابيع لأزمة صحية، وأثارت قلق جمهورها عليها بتغريدة كتبت فيها: “انا طيبة بس إدعولي” بعدما قامت بنشر صورة لها وهي في المستشفى.
وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد كشفت أنها بالفعل خسرت 15 كيلو جراما من وزنها، ليصبح وزنها الحالي 80 كيلو جرام، وأنه يعد وزن مثالي حيث أن طولها 176 سم.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تكلفة إطلالة أحلام في آخر جلسة تصوير.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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