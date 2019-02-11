يسرا ترقص مع محمد الشرنوبي على نغمات «النفسية».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية يسرا، خلال حضورها إحدى حفلات الفنان الشاب محمد الشرنوبي.

الفنانة المصرية صعدت على المسرح وشاركت الشرنوبي الرقص والغناء على نغمات أغنيته “النفسية”، في أجواء من المرح والانسجام.

يذكر أن محمد الشرنوبي كان قد شارك يسرا بطولة آخر أعمالها الدرامية “لدينا أقرال أخرى”، وشاركهما التمثيل كل من الفنانة شيرين رضا، والفنان أحمد حاتم، والفنان هشام سليم، والفنان فاروق الفيشاوي، والفنان سامي مغاوري، والفنان محمد شاهين، والفنانة نهى عابدين، والفنانة لطيفة فهمي، والفنانة نجلاء بدري، وهو من إخراج محمد علي.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية أميرة “يسرا” التي تتعرض لصدمة نفسية بعد فقدان إبنها “محمد الشرنوبي” في ظروف غامضة، لذا تلجأ للذهاب لطبيبة نفسية جينا سليم لأنها تعاني من اكتئاب شديد بعد فقدانها لابنها، ومع تطور الأحداث تدخل أميرة في دوامة من المشاكل يتم خلالها اتهامها بجريمة قتل تدخلها السجن فتتأزم حالتها النفسية ويتم تحويلها لمستشفى الأمراض النفسية.