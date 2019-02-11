كايلي جينر كالقفاز وكاتي بيري "حلوى غزل البنات".. كوارث الأزياء في غرامي 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقيم ليلة أمس الأحد حفل توزيع جوائز الغرامي بنُسخته الـ 61 في مركز Staples Center الواقع في لوس أنجلوس، ولا تتّجه الأنظار في مثل هذه السّهرات إلى رابحي الجوائز المُتعلّقة بالعالم الغنائي فقط، بل تخطف فقرة السّجادة الحمراء أنظار الضّيوف وعدسات الباباراتزي؛ لِما يشاهدونه من أزياء المشاهير التي يختارونها من كُبرى دور الأزياء العالمية.

وبين النّاجح والمُناسب للحدث إلى السّيء والغريب، جمعنا لكم أسوأ إطلالات النّجمات في حفل توزيع جوائز غرامي 2019 كالآتي:

جنيفر لوبيز

على غير العادة، اعتلت المُغنّية والممثلة العالمية "جينيفر لوبيز، 49 عامًا، قائمة أسوأ إطلالات غرامي بنسخته الـ 61، وذلك لأنّها جمعت بين ستايلين بعيدين كُل البُعد عن بعضهما البعض، فأسدلت على جسدها الرّشيق فُستانا بدون أكمام لونه أزرق باهت، اختارته من مجموعة ربيع وصيف 2019 للعلامة الإنجليزية "رالف آند روسو"، جاء مُرصّعًا من النّاحية العُلوية، لكنّها أخطأت عندما وضعت على رأسها قُبّعة كاوبوي ضخمة، غطّت مُعظم وجهها.

كاتي بيري

حلّت مُغنّية البوب العالمية "كاتي بيري"، 34 عامًا، في المركز الثاني لأسوأ إطلالات غرامي لعام 2019، وذلك لأنّها ارتدت فُستانًا كان مُلائمًا أكثر لشخصية من أفلام ديزني الكرتونية، وليس لحدثٍ مليءٍ بالسّحر والبريق كالغرامي، وذلك لأنّ جُزءه السّفلي شابه حلوى غزل البنات، فكان ضخمًا مُضحكًا، إلى جانب دمجه من الأعلى بالستايل الفضّي المُتدرّج.

كايلي جينر

لم تسلم نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر"، 21 عامًا، من دخول قائمة أسوأ إطلالات غرامي 2019، فخيارها للأزياء كان غريبًا بجمبسوت وردي، جاء ببنطالٍ فضفاض؛ لكن تصميمه العلوي هو ما لفت الأنظار بسبب غرابته، فجاء التوب وكأنه قُفّازان ضخمان امتدّا لأعلى لكي يُكملا تصميم الجمبسوت على شكل حرف X، علمًا بأنّ كايلي حضرت الحفل دعمًا لحبيبها مُغنّي الراب "ترافيس سكوت".

كاردي بي

كونها شخصية شهيرة مُثيرة للجدل، فلم يكن من الغريب أن تخوض "كاردي بي"، 26 عامًا، في قائمة الإطلالات الأكثر سوءا في حفل غرامي 2019، كيف لا وقد أسدلت على جسدها فُستان الصّدفة المُتفتحة الذي جاء ضيّقًا للغاية من الأسفل، ومن ثمّ اعتلى جسدها ليتفتّح كالصدفة بلونٍ ورديٍ باهت، وأكملت كاردي إطلالتها الغريبة بارتداء قفّازاتٍ طويلة، وتزيّن الفُستان بإكسسواراتٍ لؤلؤية في منطقتي الخصر والرّقبة.