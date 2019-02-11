بعد فوزه بجائزة الأكاديمية البريطانية.. هل اقترب رامي مالك من الأوسكار؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صعدت أسهم الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، في سباق جائزة الأوسكار لعام 2019 عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody.

جاء ذلك بعدما فاز رامي مالك بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، كأفضل ممثل عن دوره في الفيلم نفسه، والذي يجسد فيه حياة المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري.

وأقيم حفل الأكاديمية البريطانية بحضور النجوم: رامي مالك، وبرادلي كوبر، ومارجو روبي، وكيت بلانشيت، وإيمي آدمز، وسلمي حايك، وجلين كلوز، وريتشارد مادن، ولوك إيفانز، وسينثيا إيريفو، وثاندي نيوتن، وليلى كولينز، وإيمي جاكسون، وكريستيان بيل".

وكشفت الترشيحات عن تصدر رامي مالك، القائمة للفوز بجائزة الأوسكار لعام 2019 عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody، حيث يقام حفل توزيع الجوائز الـ91 المقرر الأحد الموافق 24 فبراير المقبل.

ويتواجد إلى جانب الفنان ذي الأصول المصرية ضمن ترشيحات جائزة الأوسكار لأفضل ممثل هذا العام، الفنان الأمريكي برادلي كوبر، وكريستيان بيل، وويليم دافو، وفيجو مورتينسين.

كما جرى ترشيح ليدي غاغا وميليسا مكارثي وياليتزا إبريسيو وغلين كلوز وأوليفيا كولمان، للحصول على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.

يذكر أن فيلم Bohemian Rhapsody لرامي مالك، كان الفائز الأكبر في حفل الغولدن غلوب في دورته الـ 76، والذي أُقيم قبل عدة أيام، حيث حصل الفنان ذو الأصول المصرية على جائزة أفضل ممثل عن دور "فريدي ميركوري".