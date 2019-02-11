أمينة خليل تقابل "قابيل" في دار الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة أمينة خليل، تصوير دورها في مسلسل "قابيل" والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، وصوّرت مشاهدها الأولى في مؤسسة "دار الهلال".

وحرص فريق العمل على الاحتفال بانطلاق التصوير. مسلسل "قابيل" من بطولة أمينة خليل ومحمد فراج ومحمد ممدوح، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج كريم الشناوي في أولى تجاربه الإخراجية بالدراما التليفزيونية، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، شركة E Producers.

جدير بالذكر أنه يعرض للفنانة أمينة خليل حاليًا في السينمات فيلم "122"، الذي تجاوزت إيراداته 20 مليون جنيه، وتشارك في بطولته إلى جانب طارق لطفي وأحمد داوود، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري.