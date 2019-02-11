محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تحل اليوم الذكرى الـ 16، على رحيل الفنان الكوميدي علاء ولي الدين، فقد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2003.
قدم علاء ولي الدين في مشواره الفني، عددًا من الإفيهات الكوميدية التي عاشت في ذاكرة جمهوره حتى الآن، على الرغم من مشواره الفني القصير، فقد رحل عن عمر ناهز الـ 39.
الخليج 365 استطلع آراء الجمهور بالشارع، وسألهم عن أشهر إفيهات النجم الراحل، وقال أحدهم أن إفيه "اعمل نفسك ميت" هو أشهر إفيهاته.
بينما علق آخرون: "كله ضرب ضرب مفيش شتيمة" التي قالها ضمن أحداث فيلم "الناظر"، وأشاد عدد من الجمهور بدوره في فيلم "الإرهاب والكباب" أمام النجم الكبير عادل إمام، ودوره ضمن أحداث فيلم "آيس كريم في جليم"، أمام الفنان عمرو دياب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الجمهور يختار أجمل إفيهات علاء ولي الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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