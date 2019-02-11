مكائد نسائية حول وسام صليبا في آخر الليل

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تشهد أحداث مسلسل "آخر الليل" منافسة نسائية شرسة بين شخصيتي "لورا" من تجسيد تينا يمّوت، و"فيفيان" من اداء غنوة محمود، حول شخصية "وسام" من تقديم وسام صليبا، في عمل لبناني سوري مشترك، عن قصة ديمتري ملكي، ومعالجة درامية لعبير صيّاح، وإخراج أسامة الحمد، وإنتاج شركة "الصدى للإنتاج الفني".

وتأخذ الحرب بينهما طابعاً غريباً ومختلفاً يقوم على مبدأ "الضرب تحت الحزام" بين امرأة حسّاسة وأخرى قوية، بأفكار شيطانية تحققها الواحدة ضد الأخرى، بينما تتقاسمان الفوز بجولات المكر، إلى حين لحظة الحسم المفاجئة.

أما شخصية "وسام"، فتقوم على الفوقية والعملانية، فخطوبته مثلاً مبنية على قناعة عقلية لا أكثر، ولا تمنعه من إقامة علاقات أخرى، إلى أن تطحنه المعركة النسائية من حوله، فتمتد الى جميع جوانب حياته.



ويقدم بطولة هذا العمل الدرامي كوكبة من النجوم، أبرزهم السوريون محمد الأحمد وفاديا خطّاب ويزن السيد، واللبنانيون وسام صليبا، وجورج شلهوب، وريتا حرب، وتينا يموت، وغنوة محمود، وليلى جريج، ونيكولا مزهر، وغبرييل يمين، وماري بيل طربيه، وجوي الهاني، وختام اللحام، ورندة كعدي، وليلى قمري، وحنين طفيلي، وربيع الحاج، ومحمود المصري، وغيرهم.

يشار إلى أن أحداث "آخر الليل" في قالب رومنسي تشويقي ضمن علاقات متشابكة، في ثنائيات وثلاثيات من معادلات الحب، بالتوازي مع خطوط من الواقعية الدرامية تسير بين طبقتي المجتمع المتناقضتين في الفقر والثراء مع رصد معاناة كل منهما رغم اختلافهما، لتصل إلى معالجة التداخل بينهما عبر معادلة تظهر القاهر والمقهور، بخاصة دور الظالم في غيّه، والضحية في مظلوميتها أيضاً.