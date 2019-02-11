شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى بتحب توم وجيرى.. و أبوعوف سايس خصوصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل فنان هواية يمارسها في غير أوقات عمله، ولكن هناك عدد من الفنانين لهم هوايات نادرة أو غير مالوفة، فمثلا النجمة نانسى عجرم تفضل مشاهدة أفلام الكرتون لتوم وجيرى وتعتبرها هواياتها المفضلة وتتفاعل مع هذه الأفلام وتشاهدها مع بناتها.

النجم عزت أبو عوف لديه هواية غريبة جدا وهى غسيل السيارات، فالنجم الكبير يعشق "غسل" سيارته بنفسه داخل فيلته ويعتبرها هواية ممتعة، فهو سايس خصوصى لنفسه.

أما النجم مصطفى شعبان، لديه هواية يعشقها وهى صيد البط فكل فترة أجازة يستغلها في ممارسة هوايته المفضلة وهي صيد البط، بالإضافة لحبه وعشقه للخيل والفروسية فهو فارس ويمتلك عددا من الخيول العربية الأصيلة ويشارك في بطولات ويحصد جوائز .

ولدي نجوم هوليود أيضا هوايات غريبة ونادرة، فالنجمة الأمريكية الشهيرة آنجلينا جولي لديها هواية جمع الكتب النادرة والقديمة والخناجر النادرة، أما جوني ديب لديه هواية جمع الدمي وخاصة باربي.

أما نيكول كيدمن، هوايتها جمع العملات النادرة وبينلوبي كروز جمع الشماعات المعدنية ولديها 1500 شماعة وتهوي كلوديا شيفر جمع الحشرات النادرة وتربيتها.